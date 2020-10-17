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«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ

RT на русскомиещё 7
40 минут назад
«Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ
Фото: ReutersReuters
Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Сити» принёс гол Рахима Стерлинга, отличившегося на 23-й минуте.
«Арсенал» с 9 очками остался на пятом месте в турнирной таблице. «Манчестер Сити» с 7 очками — десятый.
Ранее сообщалось, что «Челси» упустил победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ.
Футбол,Рахим Стерлинг,
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