«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

«Арсенал» с 9 очками остался на пятом месте в турнирной таблице. «Манчестер Сити» с 7 очками — десятый.