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В РФС подтвердили, что «Рубин» прислал протест по матчу с «Краснодаром» 

Sport24 и ещё 17 1 час назад
«Рубин» подал протест на результат матча с «Краснодаром»
Фото: ФК "Краснодар"
Казанский «Рубин» прислал протест по матчу 11-го тура РПЛ против «Краснодара». Об этом «РБ-Спорт» сообщили в РФС.
Напомним, сама встреча завершилась победой «быков» со счетом 3:1. После игры официальные лица казанского клуба обратили внимание на решение арбитра Михаила Вилкова, который, как считают в «Рубине», нарушил 10-й пункт протокола об использования VAR. В эпизоде с пенальти в ворота «Рубина» в конце первого тайма Вилков изначально не заметил игру рукой защитника «Рубина» Ильи Самошникова. В игре произошла остановка, а затем матч продолжился. Только после этого, спустя полторы минуты, Вилков пошел смотреть повтор и указал на 11-метровую отметку.
10-й пункт протокола VAR гласит, что судья не может использовать данную систему, если уже остановил, а затем снова возобновил игру. Также в правилах говорится, что в случае нарушения правил применения VAR матч может быть переигран.
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Футбол , Михаил Вилков , РФС
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