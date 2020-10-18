«Манчестер Юнайтед» разгромил середняка АПЛ

Футболисты "Манчестер Юнайтед" на выезде разгромили "Ньюкасл" в пятом туре чемпионата Англии.
Игра на поле "Ньюкасла" завершилась победой гостей со счетом 4:1. Все голы в матче забили футболисты "Юнайтед" — в свои ворота мяч отправил Люк Шоу (2-я минута), ворота "сорок" поразили Харри Магуайр (23), Бруну Фернандеш (86), Аарон Уан-Биссака (90) и Маркус Рэшфорд (90+6). На 58-й минуте Бруну Фернандеш не смог реализовать пенальти.
Следующий матч "МЮ" проведет дома 24 октября против "Челси". "Ньюкасл" днем позже сыграет на выезде с "Вулверхэмптоном".