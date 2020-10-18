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В Российской премьер-лиге закрылось трансферное окно

Спорт-Экспрессиещё 2
8 часов назад
В Российской премьер-лиге (РПЛ) закрылось трансферное окно. Об этом на своем официальном сайте сообщает пресс-служба организации.
В Российской премьер-лиге закрылось трансферное окно
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Клубы до старта следующего регистрационного периода, который запланирован на 29 января 2021 года, не смогут заявлять новых футболистов.
Последний день зимнего трансферного окна сезона-2020/21 - 25 февраля будущего года.
Ранее сообщалось, что главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался после матча против "Химок" в рамках 11-го тура
Футбол,Доменико Тедеско,Спартак,
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