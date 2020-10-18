Игрок «Спартака» Бакаев находится под капельницей 

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о состоянии здоровья игрока красно-белых Зелимхана Бакаева, передает "СЭ".
"Что касается Бакаева, то у него вчера все было нормально, а вечером плохо стало — ротавирус. Его изолировали от команды, он под капельницей. Сейчас уже чувствует себя хорошо. Неприятная зараза", — сказал Газизов.
17 октября подопечные Доменико Тедеско обыграли подмосковные "Химки" со счетом 3:2.
Ранее Газизов подвел итоги трансферной кампании "Спартака".