74-летний футболист стал самым возрастным в истории

Египтянин Эззелдин Бахадер стал самым возрастным профессиональным футболистом в мире после того, как провел матч в третьем дивизионе страны незадолго до 75-летия, сообщает Рейтер

Фото: Спорт РИА Новости Спорт РИА Новости

Как отмечает агентство, Бахадер вошел в Книгу рекордов Гиннесса после того, как принял участие в матче против клуба "Эль-Айат" 6 октября, в котором его команда уступила со счетом 2:3. Бахадера пришли поддержать внуки, которые скандировали "давай, дедушка" из-за боковой линии.

Ранее рекорд принадлежал израильтянину Исааку Хайику, который был признан профессиональным футболистом в 73 года.

"Я мечтаю побить свой собственный рекорд, чтобы обострить конкуренцию", - сказал Бахадер.

В марте Бахадер в своей дебютной игре забил гол с пенальти. Он планировал сыграть второй полный матч в том же месяце, но ему помешало то, что соревнования были приостановлены из-за пандемии коронавируса.