Российский футбольный клуб подписал Маркса Ленина 

«Акрон» подписал контракт с 20-летним бразильским нападающим Марксом Ленином Дос Сантос Гонсалвесом, сообщает официальный Twitter футбольного клуба.

Маркс Ленин перешел в «Акрон» в качестве свободного агента и подписал контракт с тольятинской клубом на три года.

«Как только будут улажены все юридические моменты касательно въезда футболиста в Россию при сохраняющейся нестабильной обстановке с распространением коронавируса в мире, Ленин присоединится к тольяттинской команде», — сообщает пресс-служба «Акрона».

Свой первый профессиональный контракт Маркс Ленин подписал в 2017 году с «Фламенго». Полузащитник выступал за сборную Бразилии для игроков не старше 15 лет.