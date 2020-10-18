У сына Черчесова диагностировано сотрясение мозга 

В пресс-службе клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Олимп-Долгопрудный» сообщили, что у вратаря команды Станислава Черчесова — младшего, сына главного тренера сборной России Станислава Черчесова, диагностировано сотрясение мозга, подозрение на перелом нижней челюсти и закрытую черепно-мозговую травму.
«У Станислава сотрясение мозга, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и подозрение на перелом нижней челюсти», — приводит слова пресс-службы клуба РИА Новости.
Ранее сообщалось, что сын Черчесова потерял сознание и был госпитализирован после удара в голову в матче ПФЛ с «Родиной».