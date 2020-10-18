«Ростов» разгромил «Ахмат» в матче РПЛ 

«Ростов» одержал крупную победу над грозненским «Ахматом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась в пользу хозяев — 2:0.
На 24-й минуте забил Кэнто Хасимото, а в компенсированное время сначала отличился Роман Ерёменко, а затем установил окончательный счёт Данил Глебов.
На 40-й минуте нападающий гостей Георгий Мелкадзе не реализовал пенальти. На 77-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве после удаления Антона Швеца.
Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Динамо» в 11-м туре РПЛ.