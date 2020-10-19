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«Реал» и «Барса» проиграли в один день, не забив ни разу. Такого не было 20 лет! 

Чемпионат.com 53 минуты назад
Впервые за 20 лет! «Реал» и «Барса» синхронно проиграли
Фото: Getty Images
Неожиданные результаты минувшего футбольного уик-энда в Европе.
Прошедшие выходные выдались богатыми на неожиданные результаты. Например, «Аталанта» пропустила четыре мяча, «Барса» и «Реал» проиграли с одинаковым счётом, а усилившийся «Челси» не смог переиграть «Саутгемптон». Рассказываем о сенсациях, которые произошли в минувший уик-энд в Европе.

Ничья «Ювентуса» в матче с новичком Серии А

Туринцы потеряли очки второй раз в сезоне. Во втором туре Серии А «Ювентус» поделил очки с «Ромой» (2:2), а теперь сыграл вничью с новичком итальянского чемпионата — «Кротоне» (1:1). Команды играли в равный футбол, пока на 60-й минуте арбитр Франческо Фурно не показал красную карточку полузащитнику «старой синьоры» Федерико Кьезе. После удаления «Кротоне» стали играть на удержание счёта, а «Юве» даже смог забить усилиями Альваро Мораты, но гол испанца отменили из-за микроскопического офсайда. Матч так и закончился со счётом 1:1, а главный тренер туринцев Андреа Пирло сказал, что его команда будет учиться на своих ошибках.
«К сожалению, второй матч подряд из-за своих ошибок мы заканчиваем вдесятером, но у нас молодая команда, которой нужно работать, при этом из-за многочисленных игр сборных времени было не так много. Молодые игроки набираются опыта, участвуя в матчах, и бывает так, что они совершают наивные ошибки, но это часть учебного процесса. У нас мастеровитая команда, но она всё ещё строится, для этого нужно время. Парни будут учиться на своих ошибках, в том числе, к сожалению, идя на риск в стартовых матчах сезона», — сказал Пирло в послематчевом интервью.
После четырёх туров «Ювентус» занимает в турнирной таблице Серии А только четвёртое место, отставая от лидирующего «Милана» на четыре очка.

Минимальные поражения «Реала» и «Барсы»

Клуб из Мадрида потерпел первое поражение в сезоне от скромного «Кадиса», проиграв в Ла Лиге впервые с марта. Таким образом «Реал» прервал свою беспроигрышную серию в Примере из 15 матчей.
Новичок Ла Лиги забил единственный гол на 16-й минуте благодаря точному удару Энтони Лосано. Уже в перерыве Зидан впервые в своей тренерской карьере сделал четыре замены, убрав с поля Рамоса (из-за травмы), Иско, Модрича и Васкеса. «Реал» так и не смог поразить ворота «Кадиса» во втором тайме, а Зизу заявил, что у него нет оправданий, так как его футболисты действительно показали плохую игру.
Уже через несколько часов после поражения «Реала» очки потеряла и «Барселона». Каталонцы встречались на выезде с «Хетафе», которому тоже уступили со счётом 0:1. Рональд Куман впервые проиграл в качестве главного тренера сине-гранатовых, а «Хетафе» обыграл «Барселону» впервые за девять лет. Даже сам Куман признал, что его команда создала очень мало моментов.
Таким образом «Реал» и «Барселона» проиграли и не забили в рамках одного тура впервые за 20 сезонов, а уже в следующем туре Ла Лиги сыграют между собой Эль-Классико.

«Наполи» громит «Аталанту» Миранчука в день рождение клуба и игрока

В прошлом сезоне «Аталанта» запомнилась нам большим количеством забитых мячей в Серии А. Но в минувшие выходные команда Джан Пьеро Гасперини, наоборот, пропустила за один тайм четыре гола от «Наполи» (4:1). Неаполитанцы одержали 1000-ю победу в Серии А в своей истории, став седьмым клубом, которому покорился этот рубеж.
Новичок бергамасков Алексей Миранчук попал в заявку на матч в свой день рождения, но на поле так и не вышел. Во втором тайме «Аталанте», которой исполнилось 113 лет, удалось забить гол престижа. При этом главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо отметил, что другая команда могла бы пропустить от его клуба 6-7 мячей, но игроки Гасперини до последнего оставались в игре.
Несмотря на четыре пропущенных мяча в последней игре, «Аталанта» пока всё равно забивает в чемпионате Италии больше всех — 14 голов.

«Рейнджерс» Джеррарда выигрывает в принципиальном матче у «Селтика»

Стивен Джеррард уже третий сезон пытается отобрать чемпионство у главного соперника «Рейнджерс» — «Селтика». В предыдущих розыгрышах его команда дважды подряд занимала второе место в чемпионате Шотландии, но теперь легендарный футболист может войти в историю клуба.
В начале этого сезона Джеррард вместе с «Рейнджерс» установил новый рекорд, который держался в Шотландии 114 лет. В стартовых семи турах «джерс» не пропустили ни одного мяча, забив в ворота соперников 15 голов. В 1906 году «Селтику» удалось оставить свои ворота «сухими» в первых шести турах чемпионата.
В минувшую субботу «Рейнджерс» в гостях уверенно обыграли «Селтик» со счётом 2:0, оторвавшись от «кельтов» на четыре очка. Теперь команда Джеррарда после 11 туров лидирует в таблице с 29 очками. «Селтик» занимает второе место с 25 очками, при этом имея одну игру в запасе.

Результативная ничья в игре «Челси» и «Саутгемптона»

Минувшим летом «Челси» прилично укрепил свой состав, купив Хаверца и Вернера. Последний забил свои первые голы за синих в АПЛ в ворота «Саутгемптона», а «аристократы» в середине первого тайма уже вели 2:0. Но потом последовали результативные ошибки, которые продолжают преследовать команду Фрэнка Лэмпарда.
Под конец первого тайма полузащитник «Челси» Кай Хаверц потерял мяч недалеко от штрафной площади, неудачно пойдя в обводку, вследствии чего Дэнни Ингз отправил мяч в ворота после паса Че Адамса. Второй гол «Саутгемптон» забил после ошибки защитника «аристократов» Курта Зума, который отдал слабый пас на Кепу. Вратарь «Челси» не смог выбить мяч в штрафной, атака гостей продолжилась и гол забил Че Адамс. В оставшиеся время команды ещё раз поразили ворота друг друга, завершив матч результативной ничьей — 3:3.
«Челси» впервые при Лэмпарде пропустил три гола дома в АПЛ, а у его игроков уже пять результативных ошибок за пять туров. Кажется, пора что-то менять.

Победный дубль Ибрагимовича в миланском дерби

39-летний Златан Ибрагимович продолжает удивлять. Вернувшись после коронавируса в состав «Милана», швед в начале игры положил дубль в ворота «Интера», став самым возрастным автором гола в миланском дерби. «Россонери» одержали победу в гостях со счётом 2:1. «Милан» не побеждал «нерадзурри» в миланском дерби в рамках чемпионата Италии с января 2016 года.
После матча пресс-служба «россонери» классно отреагировала в твиттере на победный дубль Ибрагимовича, обратившись к сопернику: «Интер», вас отзлатанили».
Теперь «Милан» лидирует в Серии А, выиграв стартовые четыре матча сезона впервые с 1995 года, когда клуб стал чемпионом. Команда Стефано Пиоли не проигрывает уже 20 матчей во всех турнирах. В последний раз «россонери» уступали в марте в домашней игре Серии А против «Дженоа» (1:2).

«Севилья» терпит поражение в Ла Лиге впервые за восемь месяцев

Ещё один испанский клуб сенсационно уступил в Ла Лиге. «Севилья» Хулена Лопетеги в гостях минимально проиграла «Гранаде» — 0:1. С начала второго тайма красно-белые играли в меньшинстве после второй жёлтой карточки, показанной полузащитнику Жоану Жордану. Единственный гол в матче под конец игры забил полузащитник хозяев Янхель Эррера.
Таким образом андалузский клуб проиграл в Ла Лиге впервые за восемь месяцев, прервав беспроигрышную серию из 18 матчей. Последний раз команда Лопетеги проигрывала в чемпионате Испании в феврале. Тогда «Севилья» в гостях уступила «Сельте» — 1:2.

«Тоттенхэм» пропустил три мяча от «Вест Хэма» в последние 12 минут

«Шпоры» после разгромной победы в гостях над «МЮ» со счётом 6:1 поймали кураж и в домашней игре против «Вест Хэма» к 16-й минуте вели 3:0. Сон Хын Мин уже на первой минуте забил свой седьмой гол в АПЛ после семи последних ударов в створ. А его одноклубник Харри Кейн, оформив дубль, установил новый рекорд АПЛ. Английский нападающий набрал 12 очков (5 голов + 7 голевых передач) в первых пяти матчах лиги. Казалось, что ничто не предвещает беды.
Но уже под конец встречи «Тоттенхэм» с выходом Гарета Бэйла на поле посыпался и пропустил трижды. На 82-й минуте первый гол в ворота Льориса забил защитник «молотобойцев» Фабиан Бальбуэна. Спустя три минуты в свои ворота мяч отправил Давинсон Санчес, а в добавленное ко второму тайму время счёт сравнял Мануэль Лансини. После матча Жозе Моуринью заявил, что его клуб действительно заслужил такой результат.

«Нелегко, проигрывая 0:3 и уступая по всем статьям, продолжать верить. Я знал, что «Вест Хэм» уже не та команда, что была в прошлом сезоне, но растерять преимущество в три мяча — серьезное наказание для нас. И оно заслуженное», — сказал португальский тренер.

«Тоттенхэм» не выиграл, имея преимущество в три мяча, впервые за 88 последних матчей АПЛ. В последний раз «шпоры» упускали такое преимущество 19 лет назад, когда проиграли «МЮ» со счетом 3:5 в 8-м туре АПЛ-2001/2002.
Видео дня. «Челси» сыграл вничью с «Саутгемптоном»
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Футбол , Статьи , Мануэль Лансини , Алексей Миранчук , Фрэнк Лэмпард , Стефано Пиоли , Харри Кейн , Энтони Лосано , Альваро Мората , Андреа Пирло , Стивен Джеррард , Фабиан Бальбуэна , Гарет Бэйл , Курт Зума , Рональд Куман , Че Адамс , Реал
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