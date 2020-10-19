Ле Таллек объяснил получение паспорта РФ

Хавбек «Монпелье» Дамьен ле Таллек рассказал, для чего получил российское гражданство.

«Главная причина — семья. Чтобы прилететь в Россию, мне нужна виза. Когда она заканчивается, ее нужно продлевать. Я прилетаю в Москву при любой возможности. После завершения карьеры собираюсь жить в Москве. Поэтому паспорт был необходим», — приводит слова футболиста издание Sport24.

Дамьен выступал в РПЛ с 2014-го по 2015-й год. В этот период хавбек играл за саранскую «Мордовию». Он провел 44 встречи, отметившись голевой передачей.

В данный момент полузащитник играет в Лиге 1 за «Монпелье». В текущем сезоне Лиги 1 Дамьен провел семь матчей, не отметившись результативными действиями.