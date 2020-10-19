Боярский усомнился в перспективах «Зенита» в ЛЧ

«Я буду очень переживать и болеть за «Зенит», но каких-то больших перспектив пока не вижу. Я довольно плохо знаю нынешний состав «Брюгге», но я знаю, что европейский чемпионат — это пока что не наш уровень. Что касается перспектив «Зенита» выйти из группы в этой ЛЧ, то понятно будет только после одной-двух игр, но я всё равно считаю, что мы из группы не выйдем», — цитирует Боярского Sport24.