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«СЭ»: в Москве могут запретить матчи со зрителями 

Soccer News 31 минуту назад
В Москве могут запретить матчи со зрителями
Фото: ТАСС
В Москве могут быть введены новые ограничения в отношении спортивных мероприятия из-за роста заражения коронавирусом. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Отметим, за последние сутки в России выявлено более 16 тысяч случаев заражения коронавирусом.
По данным источника, уже в конце этой недели в московской мэрии примут решение о проведении матчей без зрителей по аналогии с Подмосковьем, где объявили о запрете на посещение мероприятий с 21 октября.
Ранее стало известно, что матч 13-го тура РПЛ "Химки" — "Зенит" состоится без зрителей.
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