Лиге чемпионов предрекли масштабную реформу 

Лига чемпионов может быть расширена до 36 команд с сезона-2024/25. Об этом сообщает The Telegraph.

Источник издания предрек турниру масштабную реформу. По сведениям The Telegraph, руководство Лиги чемпионов рассматривает изменение структуры проведения группового этапа. Согласно одному из вариантов, 36 команд будут поделены на шесть групп, в которых будет проводиться по десять встреч.

Другой вариант предполагает, что в группах будет проходить такое же количество матчей, как сейчас. При этом соперники будут выбираться по «швейцарской системе», которая характерна для шахмат и прочих интеллектуальных игр.

Суть данной системы проведения спортивных турниров заключается в том, что участники отбираются так, чтобы между собой встречались только относительно равные по силе соперники, что, в итоге, позволяет сыграть небольшое количество матчей для определения победителя.

На данный момент в основном раунде Лиги чемпионов принимают участие 32 команды.