«Спартак» проиграл команде ФНЛ в Кубке России 

Московский «Спартак» на выезде проиграл «Енисею» в матче группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 21 октября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу красноярской команды. В составе хозяев в начале второго тайма голом отметился Хуан Лескано

Несмотря на поражение, «Спартак» занял первое место в группе под номером 2 и вышел в плей-офф Кубка России. Соперники красно-белых, «Енисей» и «Родина», так же, как и москвичи, набрали три очка после двух туров, однако красно-белые имеют лучшую разницу мячей.

Московский «Спартак» выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Енисей» — представитель второго по силе дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ).