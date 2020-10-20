Луческу стал самым возрастным тренером в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу, ныне возглавляющий киевское «Динамо», стал самым возрастным специалистом, чья команда вышла на матч Лиги чемпионов.
Знаковой для румынского специалиста стала домашняя игра первого тура группового этапа с туринским» Ювентусом».
Возраст Луческу по состоянии на день игры составил 75 лет и 84 дня.
Предыдущим рекордсменом турнира был немец Юпп Хайнкес, который вывел мюнхенскую «Баварию» на матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 с мадридским «Реалом» в возрасте 72 года 357 дней.
Ранее Михаил Боярский высказал мнение, что «Зенит» и «Краснодар» не выйдут из группы в плей-офф ЛЧ.