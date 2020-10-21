Дзюба назвал характер россиян причиной проигрыша «Брюгге» 

Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал итог матча Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге». Чемпионы России проиграли (1:2) пятый из восьми стартовых матчей группового этапа.
По словам Дзюбы, всё дело — в характере россиян, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Мы, россияне, ведь любим плохо начинать. Создаём себе проблемы, чтобы потом их преодолевать. Вот первый блин комом уже вышел. Остаётся только исправляться и набирать в следующих играх, — отметил форвард «Зенита».
Он добавил, что теперь команде придётся «играть активнее».
Ранее NEWS.ru сообщал, что старт в главном еврокубковом турнире обернулся для российских команд не лучшим образом. «Зенит» на своём поле не смог обыграть «Брюгге», а «Краснодар» еле увёз ничью из Франции. Коллектив Сергея Семака перед игрой 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов столкнулся с небольшими проблемами. О том, как разворачивались события в обеих встречах, рассказывает NEWS.ru.