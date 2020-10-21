Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе

— В начале второго тайма у «Зенита», казалось, пошло дело в атаке. Дзюба всё активнее смещался направо, чтобы принимать или скидывать мяч, команда стала создавать моменты. Попади Азмун из отличной позиции после подачи углового, чемпионы России повели бы. Впрочем, отчасти свободу впереди «Зенит» получил из-за того, что «Брюгге» стал ещё агрессивнее прессинговать и допускал разрывы. Но смелое давление гостей дало свои плоды. Вильмар Барриос
должен был просто выбить мяч, а не рисковать так в собственный штрафной. Надёжный обычно колумбиец подарил гол «Брюгге». Ярослав Ракицкий
дважды выносил с линии ворот, тем не менее бельгийцы затолкали-таки мяч в сетку.