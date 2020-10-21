Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе

— «Зенит» страдал под прессингом «Брюгге», и в общем-то было непросто понять, за счёт чего сине-бело-голубые смогут отыграться. Но на 74-й минуте неожиданно на сцену вышел Ловрен. Вот он опыт экс-игрока «Ливерпуля»! Бельгийцы не ожидали подключения центрального защитника, который свободно получил мяч и, не теряя времени, пробил издали. Хозяевам повезло, что мяч после попадания в штангу отскочил от вратаря в ворота.