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«Зенит» проиграл ноунеймам. Чемпионы России стартовали в ЛЧ, как аутсайдеры

Лионель Месси – первый игрок в истории ЛЧ, забивавший в 16 сезонах подряд

Губерниев: итог матча «Зенит» — «Брюгге» не очень справедлив. Ничья была бы объективнее