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Фанату выбрили портрет Роналду на затылке. Ролик собрал более 5 млн просмотров за день 

Чемпионат.com и ещё 2 2 часа назад
Поклонник нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду решил выразить свою любовь к футболисту через причёску.
Фанату выбрили портрет 35-летнего форварда на затылке. Видео с оригинальной причёской в «Инстаграме» ещё летом выложил эквадорский барбер, специализирующийся на таких работах. Накануне, 20 октября, ролик попал в популярный аккаунт «433», куда выкладывают вирусные футбольные моменты. За день видео собрало почти 5,46 млн просмотров.
Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года, а до этого на протяжении девяти лет защищал цвета мадридского «Реала». В начале карьеры также играл за лиссабонский «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед». Криштиану является пятикратным обладателем «Золотого мяча», самой престижной индивидуальной награды в футболе.
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Футбол , Видео , Криштиану Роналду , Реал , Манчестер Юнайтед
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