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«Зенит» — разочарование. Команде пора развиваться, а она топчется на месте 

Чемпионат.com 24 минуты назад
Как наступает Лига чемпионов, так сразу же появляются вопросы по тренерской работе.
Самое грустное во вчерашнем матче «Зенита» вовсе не итоговый счёт. Напротив, сейчас очень хочется вообще забыть про результат, попытаться полностью от него абстрагироваться — и оценить непосредственно качество футбола. Одна отдельно взятая игра может закончиться как угодно, в футболе — спорте низкой результативности — влияние случайных событий на её исход велико, зато на более длительной дистанции уровень командной организации, как правило, расставляет всё по местам.
Поэтому качество футбола «Зенита» — это как раз то, что выходит сейчас на первый план с точки зрения анализа и сопоставления с соперниками по элитному европейскому турниру. А картина получается ещё более грустной, чем на табло арены в Санкт-Петербурге. У тренерского штаба Сергея Семака был год после предыдущей неудачной Лиги чемпионов, он должен был сделать игру более разнообразной, интересной и гибкой, заготовить новые тактические детали, вывести команду на новый уровень. Однако к дебютному в новом сезоне испытанию «Зенит» вдруг подошёл совершенно неготовым и несостоятельным. И, что самое печальное, абсолютно предсказуемым. Обычным.
4-4-2 с ромбом в середине поля не работали более тайма. Семак ничего не менял
У сегодняшнего «Зенита» есть две базовые формации — 4-4-2 с классическим расположением полузащитников и 4-4-2 с ромбом в средней линии. Вторую систему Семак часто выбирает в матчах с прессингующими соперниками. Узкое расположение четвёрки хавбеков и наличие «десятки», которая двигается по всей ширине и имеет возможность подстраиваться под нападающих, позволяет команде насыщать середину и собирать подборы после верховых забросов из глубины и скидок.
План «Зенита» был абсолютно понятен — мы видели всё это уже множество раз, причём в некоторых случаях команда успешно реализовывала его и выдавала очень солидные выступления. Правда, в рамках РПЛ. «Брюгге» же к системе 4-4-2 с ромбом подготовился отлично и реальных сложностей не испытал. Во-первых, бельгийцы действительно не давали «Зениту» разыгрывать мяч низом, прессинговали вверху по свободным ударам, при передачах назад и на фланги. Во-вторых, они опускали одного дополнительного опорника к тройке защитников при длинных передачах, поэтому никакого преимущества в зоне Дзюбы и Азмуна у сине-бело-голубых при скидках не было. Дриусси в подборах не преуспел.
В первом тайме доля длинных передач у «Зенита» составила гигантские 17%. После перерыва она чуть снизилась (до 14, итоговый показатель — 16). Четвёрка полузащитников оказывала минимальное влияние на розыгрыш мяча на своей половине, разве что Барриос получал передачи в первой стадии атаки. Но даже колумбиец, как правило, быстро возвращал мяч назад, на одного из центральных защитников.
Общая карта передач «Зенита» графически выглядит следующим образом. Игровых связей в центральном треугольнике не наблюдается и близко, и это полностью совпадает с визуальным впечатлением.
Чемпионат
По передачам с продвижением мяча не нашлось равных двум центральным защитникам: Ловрен выполнил 14 (14), Ракицкий — 15 (12). Из ближайших преследователей — Караваев и Барриос, но их влияние возросло после перерыва, тогда как в первом тайме единственным способом выхода в атаку стал как раз заброс прямиком от задней линии. Ловрен настрелял 11 длинных передач (10 точных) и 10 передач в финальную треть (9 точных), Ракицкий — 20 длинных (14 точных) и 15 в финальную треть (12 точных). Это аномальные числа для среднестатистической команды, но для «Зенита» — плюс-минус понятные, вписывающиеся в игровой стиль.
Чемпионат
Если бы всё это давало результат, вопросов никаких бы не возникло, но первый тайм с точки зрения остроты сложился катастрофически. «Зенит» нанёс всего два удара по воротам (один в створ) и лишь четыре раза вошёл в чужую штрафную. «Брюгге» спокойно разрушал всю созидательную активность соперника за счёт двух компонентов: 1) первичный прессинг у чужой штрафной; 2) надёжная игра при длинных мячах на своей половине и классная работа на подборах.
В матче, где вроде бы нужно было с первых минут показать свои претензии на победу, не позволить сопернику вкатиться в игру и поймать уверенность, «Зенит» всё сделал наоборот. И это явная ошибка, произошедша