«Вольфсберг» – ЦСКА: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 22 октября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

22 октября в Австрии ЦСКА сыграет с местным «Вольфсбергом» в 1-м матче группового этапа Лиги Европы. Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Матч ТВ». Прямой эфир встречи начнется в 22:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает наиболее вероятным ничейный исход встречи. Поставить на него можно с коэффициентом 2.30, это примерно 41% вероятности. Шансы ЦСКА аналитики оценили коэффициентом 2.60 (34%), а на хозяев поля можно сделать ставку за 3.85 (25%).

Эксперты ждут результативный матч. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.70, а на тотал меньше 2.5 – за 2.15.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.60. С коэффициентом 2.20 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

«Вольфсберг» - ЦСКА: какие делать ставки на игру квалификации Лиги Европы 22 октября

«Вольфсберг» - новое имя на футбольной карте мира. Команда заявила о себе в последние два сезона, занимая 3-е место в австрийской Бундеслиге. Правда, подходят к старту в Лиге Европы австрийцы не в лучшем состоянии. Побед не было уже месяц. В чемпионате Австрии последние две игры завершились поражениями, в Кубке последовала ничья с клубом «Рид».

Несмотря на то, что Гончаренко, скорее всего, выберет оборонительную тактику, есть резон поставить на голы. 2:2, 2:4, 1:3 - с таким счетом завершились последние 3 матча австрийского клуба. Голы здесь забивать умеют, забывая порой об обороне. Так что есть смысл рассмотреть ставку на то, что обе команды забьют. Поставить на этот исход в БК «Фонбет» можно за 1.60