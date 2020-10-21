Заболевший COVID-19 Роналду сменил имидж

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме новый пост. 35-летний португальский футболист сменил имидж, побрившись практически налысо.

Фото: Reuters Reuters

На видео Роналду крутит педали на тренажере под музыку и посылает воздушный поцелуй своей невесте Джорджине Родригес, которая ведет съемку.

«Успех в жизни измеряется не тем, чего вы достигаете, а препятствиями, которые вы преодолеваете», — написал Криштиану.