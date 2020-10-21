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Криштиану Роналду побрил голову во время самоизоляции: видео

Sport24
2 часа назад
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме новый пост. 35-летний португальский футболист сменил имидж, побрившись практически налысо.
Заболевший COVID-19 Роналду сменил имидж
Фото: ReutersReuters
На видео Роналду крутит педали на тренажере под музыку и посылает воздушный поцелуй своей невесте Джорджине Родригес, которая ведет съемку.
«Успех в жизни измеряется не тем, чего вы достигаете, а препятствиями, которые вы преодолеваете», — написал Криштиану.
Напомним, Роналду после сдачи положительного теста на коронавирус продолжает находиться на самоизоляции.
Футбол,Криштиану Роналду,
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