Заболевший COVID-19 Роналду сменил имидж

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду
опубликовал в инстаграме новый пост. 35-летний португальский футболист сменил имидж, побрившись практически налысо.
На видео Роналду крутит педали на тренажере под музыку и посылает воздушный поцелуй своей невесте Джорджине Родригес, которая ведет съемку.
«Успех в жизни измеряется не тем, чего вы достигаете, а препятствиями, которые вы преодолеваете», — написал Криштиану.
Напомним, Роналду после сдачи положительного теста на коронавирус продолжает находиться на самоизоляции.