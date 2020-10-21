Глушаков назвал свой уход из «Спартака» «заказом» 

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков высказался о своем уходе из московского "Спартака".
Летом 2019 года столичный клуб расторг контракт с футболистом, после чего хавбек перешел в грозненский "Ахмат"
"Был заказ просто. Не все отвечают за свои слова и встретиться не могут, а правда одна!" — написал Глушаков в комментариях в Instagram.
Хавбек выступал за красно-белых с 2013 по 2019 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
Ранее Глушаков высказался об оскорблениях со стороны фанатов "Спартака".