«Реал» проиграл чемпиону Украины 

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Донецкий «Шахтер» обыграл мадридский «Реал» со счетом 3:2 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Эстадио Альфредо Ди Стефано». «Горняки» трижды огорчили соперника уже в первом тайме. Счет открыл бразильский полузащитник гостей Тете на 29-й минуте. Спустя четыре минуты французский защитник мадридского клуба Рафаэль Варан забил автогол, а на 42-й минуте с передачи Тете отличился израильский хавбек «Шахтера» Манор Соломон. В концовке встречи судья отменил взятие ворот игроками «Реала» из-за офсайда.

На 54-й минуте хорватский полузащитник испанцев Лука Модрич один мяч отыграл. Спустя пять минут королевский клуб и вовсе сократил отставание в счете до одного мяча: отличился бразилец Винисиус Жуниор.

Таким образом, «Реал» проиграл действующему чемпиону Украины. Также в квартете B выступают «Боруссия» из Менхенгладбаха и миланский «Интер».