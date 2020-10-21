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«Реал» проиграл чемпиону Украины 

Lenta.ru и ещё 15 1 час назад
«Реал» проиграл чемпиону Украины
Фото: Juan Medina / Reuters
Донецкий «Шахтер» обыграл мадридский «Реал» со счетом 3:2 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Эстадио Альфредо Ди Стефано». «Горняки» трижды огорчили соперника уже в первом тайме. Счет открыл бразильский полузащитник гостей Тете на 29-й минуте. Спустя четыре минуты французский защитник мадридского клуба Рафаэль Варан забил автогол, а на 42-й минуте с передачи Тете отличился израильский хавбек «Шахтера» Манор Соломон. В концовке встречи судья отменил взятие ворот игроками «Реала» из-за офсайда.
На 54-й минуте хорватский полузащитник испанцев Лука Модрич один мяч отыграл. Спустя пять минут королевский клуб и вовсе сократил отставание в счете до одного мяча: отличился бразилец Винисиус Жуниор.
Таким образом, «Реал» проиграл действующему чемпиону Украины. Также в квартете B выступают «Боруссия» из Менхенгладбаха и миланский «Интер».
20 октября в Лиге чемпионов стартовали два представителя российского чемпионата. Неудачу в первом туре группового этапа потерпел чемпион страны «Зенит». Подопечные Сергея Семакауступили бельгийскому «Брюгге», пропустив гол в компенсированное время (1:2). «Краснодар» избежал поражения, сыграв вничью с «Ренном».
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Комментарии 1
Футбол , Лука Модрич , Рафаэль Варан , Зенит , Реал
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