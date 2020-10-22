Стадион «Спартака» закрывают для болельщиков

Общая задача субъектов РПЛ — не только продолжение чемпионата в условиях пандемии, но и безопасное проведение матчей со зрителями. Лига совместно с РФС отстаивает эту позицию в диалоге с Роспотребнадзором и органами государственной власти, — отметила пресс-служба РПЛ.