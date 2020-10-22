Зидан отреагировал на неожиданное поражение от «Шахтера» 

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отреагировал на неожиданное поражение от донецкого "Шахтера" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Marca.
По его словам, "сливочные" не заслуживали подобного результата.
"Мне обидно за игроков "Реала", такого не должно было произойти. Я постараюсь все исправить, мы должны найти новый стимул. Теперь мы должны подготовиться к субботней игре.
Сегодня все сложилось плохо, но завтра взойдет солнце. Я сохраняю позитив и верю в своих парней", — сказал Зидан.
Ранее генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу возможного закрытия трибун в Москве.