Кокорин сравнил свою историю с Ефремовым 

— Когда смотришь на все это и сравниваешь, например, с ситуацией Михаила Ефремова, в которой погиб человек, а его не взяли под стражу, то думаешь, что такое в отношении нас было кому-то выгодно. Думаешь: «Где справедливость?». Считаю ли я, что был не прав? Да. Мы сразу извинились. Я звонил Паку, он не брал трубку. Водителя второго я вообще не трогал. Мы перед всеми спокойно извинились, — сказал в интервью Peopletalk Кокорин.