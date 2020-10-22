Кокорин сравнил свою историю с Ефремовым 

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин сравнил свою судебную историю с актером Михаилом Ефремовым.
29-летний нападающий попал в СИЗО вместе с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым за драку в центре Москвы. В заключении они провели полгода до решения суда, который в итоге отправил их обоих в тюрьму. В общей сложности в изоляции Кокорин и Мамаев провели около года.
— Когда смотришь на все это и сравниваешь, например, с ситуацией Михаила Ефремова, в которой погиб человек, а его не взяли под стражу, то думаешь, что такое в отношении нас было кому-то выгодно. Думаешь: «Где справедливость?». Считаю ли я, что был не прав? Да. Мы сразу извинились. Я звонил Паку, он не брал трубку. Водителя второго я вообще не трогал. Мы перед всеми спокойно извинились, — сказал в интервью Peopletalk Кокорин.
После драки Кокорина и Мамаева никто не погиб, а вот после аварии с участием Михаила Ефремова погиб водитель другой машины. В результате его приговорили к 8 годам лишения свободы, но до решения суда он находился под домашним арестом.