«Мне было полезно»: Кокорин рассказал о жизни в тюрьме

— Нам очень сильно повезло, что мы медийные люди. Боялись с нами что-то сделать, поэтому отношение было замечательное, — отметил футболист.

Он отметил, что из-за малоподвижного образа жизни и обильного питания они набрали вес. В тюрьме был строгий распорядок, вечером была тренировка по три часа в день. Кроме того, футболисты играли с сотрудниками тюрьмы.

Кокорину приходили электронные письма, порядка шести тысяч, он читал каждое письмо и таким образом разгружал свой день. Футболист отметил, что на всех заключенных колонии не приходило столько писем, сколько приходило ему.

— Я в день на 300 писем мог отметить, это очень много, время убивал, часа три-четыре и лег спать. Писала бабушка, пережившая блокаду, ей 95 лет, я проникся. Она поддерживала, переживала. Это как армия, только более мужская, суровая, — отозвался Кокорин.

По словам футболиста, этот опыт был полезен, чтобы «прийти в себя».

— Мне было полезно, но если бы это стоило того, и суперпреступление, вопросов нет. Я видел, как другие дела шли, как людей не закрывали. Все это через чур, разбирательства, пресса, — сообщил собеседник в интервью Лауре Джугелия.