Бывший нападающий «Анжи», «Барселоны» и «Интера» Самюэль Это’О в интервью Sport24 высказался о некоторых известных тренерах, под руководством которых успел поиграть.

— Мы слышали от многих людей, что Хиддинк — скорее мотиватор. А в тактике разбирается не лучше, чем любой болельщик, играющий в Football Manager…

— Это неправда! Совсем неправда. Хиддинк — тренер с другой планеты. В хорошем смысле. И он великий тактик, а не только мотиватор. Хиддинк всегда знает, что он делает — и футболисты это чувствуют.

— Что такого особенного в Жозе Моуринью? Как средний «Интер» (по меркам победы в ЛЧ) вынес всех и взял главный трофей мира?

— Моуриньо — это особый тренер. Таких больше нет. Поэтому его и называют Special One. Абсолютно заслуженно.

Но, кстати, «Интер» никогда не был средним клубом! Это самый большой клуб в Италии. Логично, что с такой командой Моуринью выиграл Лигу чемпионов.

— Гвардиола — великий тренер ираили просто человек, за которого все сделал Месси?

— Конечно же, великий. Это невероятный специалист. Он не выезжал только на Месси, ничего подобного.