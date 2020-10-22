Кокорин: "Мне не сносило крышу от денег"

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин в интервью ютуб-каналу Peopletalk TV рассказал о своем отношении к заработанным деньгам.

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— В какой момент тебе снесло крышу от денег?

— Крышу не сносило. Я всегда к деньгам как относился: они у меня есть, и в тот момент плохо их считал. Я не считал, что они мне легко даются, но и тратил их не совсем с головой: ни на что не жалел. Если что-то нужно, то надо это купить. Понятно, что я сразу обеспечил всю свою семью. У меня такое мнение: если я обеспечиваю всю семью, почему я не могу тратить деньги как хочу? Ну и такие глупые покупки — я до сих пор с Дашей ругаюсь. Если я куда-то еду в отпуск, трачу на хорошие отели

— Ты всегда тратишься на лучшие номера

.— Да, но если мне так хочется, всю жизнь на это зарабатывал деньги своим трудом, то почему бы в конечном счете не купить то, что ты хочешь?

— Ты любил выкладывать фото у дорогой тачки, ты купил кучу дорогих автомобилей, какие-то наряды с логотипами. Не думал, что люди тебе будут завидовать? Что это будет вызывать у них какую-то ненависть или зависть?