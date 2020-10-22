«Здорово вернуться». Миранчук о своем триумфе

«Здорово вернуться в игру. Спасибо всем за поддержку. Продолжаем работать», — написал Миранчук в инстаграме.

Накануне «Аталанта» разгромила «Мидтьюлланд» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:0. Один из голов забил Миранчук, который вышел на замену, проведя на поле чуть более 10 минут.