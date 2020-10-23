Как ЦСКА сыграл вничью с «Вольфсбергом» в Лиге Европы

ЦСКА в гостях поделил очки с «Вольфсбергом» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:1, а оба мяча были забиты в первом тайме. На гол Адольфо Гайча хозяева ответили точным ударом Михаэля Линдля с пенальти. При этом Виктора Васина , чьи действия привели к назначению 11-метрового, заменили в перерыве. Также игра запомнилась возвращением на поле Ильзата Ахметова , восстановившегося после операции на плече.

Фото: Reuters © Официальный Instagram-аккаунт ПФК ЦСКА Reuters © Официальный Instagram-аккаунт ПФК ЦСКА

Удачный выход Гайча

Уже на пятой минуте стало понятно, что Гончаренко угадал с решением выпустить Гайча в старте. Габаритный нападающий воспользовался первым же своим шансом и открыл счёт своим голам за ЦСКА. Аргентинец получил пас от Николы Влашича в паре метров от штрафной площади и бильярдным ударом направил мяч в дальний угол

Современный футбол «Вольфсберга»

Таким образом, армейцы уже в самом начале матча обеспечили себе преимущество в счёте и приблизились к тому, чтобы подтвердить статус фаворита встречи. Так, «Вольфсберг» не только уступал ЦСКА по стоимости состава в десять раз ( 13,75 млн — 138,2 млн), но и крайне неудачно смотрелся на старте сезона в Австрии. В четырёх матчах Бундеслиги «волки» потерпели три поражения и с тремя очками расположились на девятой строчке в турнирной таблице.

Тем не менее хозяева действовали довольно смело и в первом тайме превосходили гостей по всем игровым аспектам. Подопечные Фердинанда Фельдхофера не стеснялись действовать первым номером и по прошествии первых 30 минут владели мячом более 60% времени. Кроме того, они отлично прессинговали и не стеснялись бить по воротам. Пусть Игорь Акинфеев был вынужден лишь раз вступить в игру, но удары были крайне неприятными.

При этом «Вольфсберг» явно был в курсе проблем ЦСКА с крайними защитниками и концентрировал свои атаки именно на левом фланге. В зону Виктора Васина регулярно пытались врываться Кристофер Верницниг и Михаэль Линдль, но до определённого времени москвичам удавалось справляться с этими набегами.

Неудачное выступление Васина

Тем не менее именно из зоны правого крайнего защитника и был организован ответный мяч в ворота ЦСКА. Нерасторопному Васину не хватило скорости, что позволило «Вольфсбергу» дважды оказаться в штрафной оппонента в течение 15 секунд. Но если прорыв Шейку Дьенга не таил в себе опасности, то забегание Деяна Йовелича грозило пропущенным голом. Арендованный у «Айнтрахта» форвард уже был готов замкнуть навес с фланга, когда Виктор придержал его за футболку и дал арбитру повод назначать пенальти. Линдль уверенно переиграл Акинфеева и восстановил паритет.

В итоге в первом тайме Васин позволил «Вольфсбергу» заработать 11-метровый, получил жёлтую карточку и отметился всего одним отбором мяча и одним выигранным верховым единоборством. При этом точными стали лишь 17 из 28 его передач. Как итог, худшая оценка среди всех участников матча по версии WhoScored (5,8).

Судя по всему, Гончаренко также оказался крайне недоволен выступлением Васина на позиции правого крайнего защитника и уже в перерыве заменил ветерана. Вместо него вышел номинально центральный полузащитник Алан Дзагоев , а в оборону отправился опорник Константин Марадишвили. Также поле покинул игравший на противоположном краю Тикнизян, а разгонять атаки гостей был призван Эджуке.

Проблемы в нападении

Тем не менее, замены Гончаренко хоть и помогли ЦСКА немного исправить положение в обороне, но не поспособствовали улучшению комбинационной игры. Да, на 56-й минуте Эджуке и Влашич на двоих организовали классную атаку, но нигериец не смог огорчить Александра Кофлера — оставалось лишь попасть в створ, но удар получился крайне неточным. По большому счёту, на этом опасные моменты у ворот «Вольфсберга» закончились.

Самым опасный из ударов нанёс вышедший на замену Фёдор Чалов. На 65-й минуте форвард открылся в штрафной и пытался пробить сходу, но попал в защитника. При этом австрийцы хоть и атаковали значительно реже, зато гораздо острее. Отличные шансы имели всё тот же Йовелич и Михаэль Новак , но либо исполнителям не хватало точности, либо здорово действовал Акинфеев.

Концовка запомнилась обилием брака при исполнении передач и долгожданным возвращением Ильзата Ахметова. В последний раз полузащитник выходил на поле 9 марта в матче РПЛ с «Ростовом», после чего восстанавливался после операции на плече. Правда, принести коллективу серьёзную пользу у него не получилось.