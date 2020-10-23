Зидана могут уволить из «Реала» 

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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может быть уволен с поста главного тренера в ближайшее время, сообщает L Equipe. Решение о дальнейшей судьбе тренера руководство "Реала" примет по итогам встреч с каталонской "Барселоной" в чемпионате Испании и менхенгладбахской "Боруссией" в Лиге чемпионов.

Сообщается, что в качестве замены Зидана в Мадриде рассматривают две кандидатуры. Бывший главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почетинно и тренер резервной команды "Реала" Рауль Гонсалес.

Напомним, что два последних матча в чемпионате Испании ("Кадис" — 1:0) и в Лиге чемпионов ("Шахтер" — 3:2) мадридский клуб проиграл.

Матч 7-го тура чемпионата Испании "Барселона" — "Реал" состоится 24-го октября в столице Каталонии. Встреча с "Боруссией" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов — 27-го октября в Менхенгладбахе.

Ранее футболисты "Барселоны" написали письмо руководству клуба.