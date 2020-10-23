Коман признан футболистом недели в Лиге чемпионов 

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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман признан лучшим игроком недели футбольной Лиги чемпионов.

Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

В матче первого тура группового этапа ЛЧ с мадридским «Атлетико» Коман оформил дубль и помог своей команде разгромить соперника со счётом 4:0.

Помимо Комана на награду претендовали форвард «Ювентуса» Альваро Мората, хавбек «Шахтёра» Тете и защитник «Лейпцига» Анхелиньо.