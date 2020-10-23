Дзюба радикально сменил имидж и был осмеян 

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба сменил имидж. Фото после посещения барбершопа футболист опубликовал в Instagram.
На снимке Дзюба предстал с усами, подписчики тут же сравнили его со всеми известными усачами: Александром Лукашенко, Леонидом Якубовичем, Фредди Меркьюри, Ильичем из группы Little Big, доктором Ватсоном в исполнении Виталия Соломина, и, конечно, тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Кроме того, фолловеры вспомнили о флешмобе «усы надежды», запущенном телеведущим Иваном Ургантом в поддержку российской футбольной сборной на чемпионате мира 2018 года.
Как сообщал «Рамблер», сборная России опустилась на две позиции в новом рейтинге национальных команд, опубликованных ФИФА. Россия переместилась с 32-й строчки на 34-ю, пропустив вперед сборные Алжира и Турции. В октябре сборная России провела один товарищеский матч против команды Швеции, в котором она проиграла, и две встречи в рамках Лиги наций — со сборными Турции и Венгрии. Обе завершились вничью.