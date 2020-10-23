Советник Кадырова об избиении судьи: «Это неправда»

Генеральный директор академии «Рамзан», советник Рамзана Кадырова по спорту Хайдар Алханов прокомментировал нападение на судью матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака» Богдана Головко.
Сообщалось, что сын Алханова Сайд-Хусейн, сотрудник службы безопасности «Ахмата», принял участие в нападении.
«Почему говорят, что избили судью? Это неправда», — заявил Хайдар Алханов.
Ранее в РПЛ сообщили, что на арбитра напал представитель «Ахмата», рефери нанесли несколько ударов. Совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновных накажут.