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«Посторонний человек»: как избили судью в Грозном 

Газета.Ru 2 часа назад
Избитый на матче молодежных команд "Ахмата" и "Спартака" арбитр Богдан Головко впервые прокомментировал случившееся — судья уверяет, что на него напали неизвестные с трибуны, а не представители грозненского клуба, как ранее сообщали некоторые источники. "Ахмат" взял на себя ответственность за то, что фанат получил доступ на поле.
Громкая история с избиением арбитра на матче 7-го тура молодежного российского первенства между «Спартаком» и «Ахматом» будет грозить серьезными последствиями для участников драки.
Грозненский клуб выпустил пресс-релиз относительно случившегося, сообщив, что на судью Богдана Головко напал и применил к нему физическое насилие не представитель команды (как сообщали разные источники, это якобы был сотрудник безопасности «Ахмата» Сайд-Хусейн Алханов, который приходится сыном Хайдару Алханову, советнику президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова по спорту и генеральному директору академии «Рамзан»), а болельщик, выбежавший на поле стадиона имени Билимханова в Грозном.

«После окончания матча 7-го тура молодежного первенства между командами «Ахмат» — «Спартак» выбежавший на поле болельщик попытался оказать физическое воздействие на главного арбитра. Сотрудниками службы безопасности он был сопровожден за периметры стадиона», — уточнила пресс-служба грозненцев.

В то же время «Ахмат» как организатор матча, на котором случилось происшествие, взял на себя ответственность за то, что посторонний человек пробрался на поле.

«Мы осуждаем любые неправомерные поступки, будь они со стороны официальных лиц или болельщиков. Клуб проведет внутреннее расследование. Виновные сотрудники, допустившие выход болельщика на поле, понесут наказание. Приносим свои извинения главному арбитру матча Головко Богдану, болельщикам, участникам матча», — сказано в заявлении клуба.

«Спартак» также высказал свое неодобрение в связи со случившемся.

«Мы осуждаем насилие в любом его проявлении. Подобным случаям нет места ни в футболе, ни в жизни», — заявил директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

Напомним, что матч с участием молодежных команд «Ахмата» и «Спартака» завершился со счетом 0:0. Информации о том, что побудило к нападению на арбитра, до сих пор нет. Предполагается, что человек, избивший Головко, был недоволен его работой и высказал свои претензии. Несколько раз судью ударили еще на поле, после чего неизвестные, чьи личности по-прежнему не установлены, атаковали его в судейском комнате. В частности, как говорится в отчете делегата, Головко были нанесены удары в область паха и по ногам, его толкали и нецензурно выражались.
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Спорный эпизод в игре произошел на 93-й минуте: футболист «Ахмата» сфолил и несколько раз игроки грозненцев не давали красно-белым разыграть мяч после зафиксированного нарушения правил. Хавбек «Спартака» Фаниль Сунгатулин стал возмущаться их действиями, вступил в словесную перепалку с Мовсаром Бацуевым и получил от того удар в лицо двумя руками.
Игрок «Ахмата» за свои действия был наказан прямой красной карточкой — по этому поводу спорить с арбитром начали вышедшие на поле тренеры грозненцев, некоторое время не дававшие продолжить встречу.
Когда же игра возобновилась, Головко принял еще одно решение, вызвавшее негодование у представителей «Ахмата». Судья не стал показывать желтую карточку форварду «Спартака», пробившему по пустым воротам после того, как уже было зафиксировано положение «вне игры». Явное недовольство члены тренерского штаба грозненцев демонстрировали неоднократно по ходу игры.
Головко при этом утверждает, что на него напал именно посторонний человек, спустившийся с трибуны, как это указано в официальных протоколах, а не сотрудник «Ахмата».

«Я развернулся и ушел в раздевалку. Знаю точно, что он не имел отношения к клубу, так как на нем не было никаких отличительных знаков и атрибутики клуба», — отметил арбитр.

Подробное разбирательство случившегося проведет Российская премьер-лига (РПЛ) совместно с Российским футбольным союзом (РФС).
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Футбол , Видео , Статьи , Антон Фетисов , Рамзан Кадыров , Хайдар Алханов , Спартак , РФС
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