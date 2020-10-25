У Роналдиньо выявили коронавирус 

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Бывший полузащитник сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдиньо сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает Goal.com.

У 40-летнего бразильца был выявлен коронавирус. Заболевание протекает бессимптомно, а сам экс-футболист находится на самоизоляции в Белу-Оризонти.

В августе Роналдиньо вернулся в Бразилию после шести месяцев заключения в Парагвае. Экс-футболист был задержан за использование поддельного паспорта.

Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году. Он известен по выступлениям за «Барселону», «Пари Сен-Жермен», «Милан», бразильские «Фламенго» и «Атлетико Минейро».

В составе сборной страны Роналдиньо завоевал золотую медаль чемпионата мира в 2002 году. Также бразилец признавался лучшим игроком планеты по версии Международной ассоциации футбола (ФИФА).