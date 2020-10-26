Аршавин: судьи стали более лояльными к «Спартаку» 

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин оценил слова владельца московского "Спартака" Леонида Федуна о плохом судействе после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи". Об этом сообщает "СЭ".
По его мнению, для всей лиги слова о возможном снятии красно-белых с чемпионата сыграли плохую роль.
"Во-первых, все понимали, что этого не произойдет. Зато теперь судьи стали более лояльными к "Спартаку", и другие команды теперь так же хотят действовать", — сказал Аршавин.
Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич оценил игру команды в матче 12-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала".