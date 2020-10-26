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Василий Уткин выпил в прямом эфире

Просто Про Спорт
30 минут назад
Известный журналист Василий Уткин выпил за здоровье соведущего по программе «Футбольный клуб» Максима Курникова. В понедельник вечером Уткин и Курников ведут передачу на радиостанции «Эхо Москвы».
Уткин выпил в прямом эфире
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Твое здоровье, Максим! – сказал Уткин и осушил рюмку.
«Не волнуйтесь, это «Амбробене» — микстура от кашля. Я болею, но чувствую себя более-менее стабильно. Простуда не отвязывается уже три недели. Но сейчас все идет на спад.
Минувшие выходные я прожил более-менее полноценно. Так, в воскресенье я был на своем футболе. У нас закончился чемпионат, мы играли кубковую встречу против одного сильного соперника. Проигрывали после первого тайма 0:2, затем сравняли счет и били пенальти. Серия 11-метровых затянулась – лишь девятый удар серии потащил наш вратарь. Я был счастлив!», — сказал Уткин в эфире телепрограммы.
Футбол,Максим Курников,Василий Уткин,Эхо Москвы,
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