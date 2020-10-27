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23 октября

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1 из 1
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Эльче
Эльче
2 1
Валенсия Валенсия
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1 из 1
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Штутгарт
Штутгарт
1 1
Кёльн Кёльн
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1 из 1
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Астон Вилла
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Рубин Рубин
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Севилья
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Эйбар Эйбар
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Осасуна
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3 из 5
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Бавария
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Майнц
2 3
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Унион
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Вест Хэм Юнайтед
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Фулхэм
1 2
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
0 0
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3 из 3
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Урал
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Ахмат
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Фулхэм
Фулхэм
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Лидс Юнайтед
23:00
Лестер Сити Лестер Сити

«Локомотив» дома проиграл действующему победителю Лиги чемпионов «Баварии» 

ТАСС 38 минут назад
«Локомотив» дома проиграл «Баварии»
Фото: ТАСС
Российский "Локомотив" дома уступил германской "Баварии" со счетом 1:2 в игре второго тура группы А Лиги чемпионов по футболу. Матч прошел на "РЖД-Арене" в Москве.
В составе "Баварии" отличились Леон Горецка (13-я минута) и Йозуа Киммих (79). У "Локомотива" гол забил Антон Миранчук (70).
Полузащитник москвичей Станислав Магкеев должен был появиться в стартовом составе, однако получил повреждение на предматчевой разминке. Вместо него с первых минут вышел Даниил Куликов.
"Бавария" встретилась с "Локомотивом" впервые за 25 лет. В 1995 году команды играли друг с другом в 1/32 финала Кубка УЕФА (0:1, 5:0 в пользу "Баварии" по сумме двух матчей). Германский клуб одержал десятую победу в матчах против российских команд в еврокубках: ранее баварцы обыгрывали московские ЦСКА и "Спартак", а также "Ростов".
В следующем туре "Локомотив" примет "Атлетико" 3 ноября. "Бавария" в этот день сыграет на выезде с "Зальцбургом".
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Футбол , Антон Миранчук , Даниил Куликов , Йозуа Киммих , Станислав Магкеев , УЕФА , Спартак , Локомотив , ЦСКА
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