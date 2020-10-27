«Локомотив» дома проиграл «Баварии»

Российский "Локомотив" дома уступил германской "Баварии" со счетом 1:2 в игре второго тура группы А Лиги чемпионов по футболу. Матч прошел на "РЖД-Арене" в Москве.
В составе "Баварии" отличились Леон Горецка (13-я минута) и Йозуа Киммих (79). У "Локомотива" гол забил Антон Миранчук (70).
Полузащитник москвичей Станислав Магкеев должен был появиться в стартовом составе, однако получил повреждение на предматчевой разминке. Вместо него с первых минут вышел Даниил Куликов.
"Бавария" встретилась с "Локомотивом" впервые за 25 лет. В 1995 году команды играли друг с другом в 1/32 финала Кубка УЕФА (0:1, 5:0 в пользу "Баварии" по сумме двух матчей). Германский клуб одержал десятую победу в матчах против российских команд в еврокубках: ранее баварцы обыгрывали московские ЦСКА и "Спартак", а также "Ростов".
В следующем туре "Локомотив" примет "Атлетико" 3 ноября. "Бавария" в этот день сыграет на выезде с "Зальцбургом".