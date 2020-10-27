«Локомотив» дома проиграл «Баварии»

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Российский "Локомотив" дома уступил германской "Баварии" со счетом 1:2 в игре второго тура группы А Лиги чемпионов по футболу. Матч прошел на "РЖД-Арене" в Москве.

Полузащитник москвичей Станислав Магкеев должен был появиться в стартовом составе, однако получил повреждение на предматчевой разминке. Вместо него с первых минут вышел Даниил Куликов

"Бавария" встретилась с "Локомотивом" впервые за 25 лет. В 1995 году команды играли друг с другом в 1/32 финала Кубка УЕФА (0:1, 5:0 в пользу "Баварии" по сумме двух матчей). Германский клуб одержал десятую победу в матчах против российских команд в еврокубках: ранее баварцы обыгрывали московские ЦСКА "Спартак" , а также "Ростов".

В следующем туре "Локомотив" примет "Атлетико" 3 ноября. "Бавария" в этот день сыграет на выезде с "Зальцбургом".