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Фанаты «Локо» помогали «Баварии». 70 минут они болели за Семина 

Sport24 2 часа назад
Как фанаты «Локомотива» помогали «Баварии»
Фото: Евгений Семенов, Sport24

— Ничья будет, прорвемся! Немцу на русской земле делать нечего! — говорит перед матчем с «Баварией» парень, находящийся в опьянении уровня «восторг».

Он за «Локо» с детства, приехал вроде бы из Мордовии и абсолютно счастливый звонит жене по видеосвязи, чтобы просто показать стадион в Черкизове. Обычный вроде бы болела, далекий от активного фанатизма, от внутренних войн в клубе и разборок с руководством, но даже он ломается при ответе на, казалось бы, простой вопрос.
— Что для вас лучше: победа над «Баварией» или чтобы «Локомотив» все проиграл, но скорее вернулся Семин?

— Возвращение Семина, — перезагружается он.

— То есть все-таки лучше проиграть? — уточняю.

— Да, зато Семин!

Ради Палыча можно пожертвовать и землей русской.
***
Парадоксально, но «Баварию» в Черкизове вообще любят не меньше, чем своих. Люди в шарфах «Локо» аплодируют каждому гостю, выходящему из автобуса, а своих, которые через полтора часа должны играть с лучшей командой мира, игнорируют. Главный тренер проходит мимо — лишь единичное и саркастичное «Николич, верим»! Зе Луиш — ноль реакции. Пару добрых криков в спину получают Гилерме и Крыховяк, а в остальном — тишина.
— Только «Локо» — только победа! — пытается завести взрослый болельщик. Его не поддерживают, испанский стыд.
Я же вновь спрашиваю у стоящего рядом фаната.
— Лучше выиграть или провалиться, чтобы Семин вернулся?

— Чтобы вернулся Семин, — отвечает. — И Николич с Кикнадзе ушли из клуба.

Те же лозунги и на трибунах. Гимн Лиги чемпионов, бодрое начало «Локомотива», такая уверенная и злая молодежь против Левандовского с Нойером, голевые моменты у Смолова и, главное, смелая игра в атаку — все это не впечатляет. С главного ультрас-сектора «Юга» в пару сотен голосов звучат два заряда: «Увольняй Кикнадзе из клуба» и «Юрий Палыч, оле-оле-оле». Остальная же часть стадиона вроде бы безразлична к протесту, но и не может организовать ничего взамен.

— Мы против такого, — говорят мужчины с центрального сектора. — Выражайте свою позицию, кричите о Семине, требуйте уволить Кикнадзе, но перед матчем, в перерыве, после матча, но сейчас-то команду надо поддерживать.

Глядя на игру, есть ощущение, что болеть за бойкий «Локо» важно еще и потому, что «Бавария» расхлябана. Причем ясно это было еще до матча, когда Левандовски, Сане и Коман несколько минут вальяжно сидели в автобусе, хотя вся команда давно ушла к раздевалкам. Покинула немцев и дисциплина на поле: обозначение борьбы, пространство между защитниками, дыры между линиями — каждый перехват «Локомотива» потенциально, при высоком уровне исполнения, может закончиться опасным моментом. Нужно додавливать, нужны сверхусилия, но как сохранить кураж, если после ошибок в завершающей стадии вместо рева стадиона опять начинается сбивающее «Увольняй» и «Юрий Палыч»? Так что встряхивают игроков «Локо» явно не трибуны, а отмененный из-за офсайда Левандовски баварский пенальти — именно после этого эпизода Зе Луиш убегает, а Миранчук наконец-то попадает.
***
И тогда на трибунах наступает перелом. Протестный сектор на юге замолкает, соседние начинают заводить, стадион ревет — и «Локо» выдает блестящую десятиминутку, во время которой давит «Баварию» и может забивать еще, но получает нелогичный гол после дальнего удара Киммиха.

— Увольняй Кикнадзе из клуба! — вновь просыпается главный фанатский сектор, но на этот раз заряд освистывают.

Освистывают не потому, что кто-то полюбил новое руководство или принял Николича. Нет, негодование из-за отставки легенды живет и будет жить — но болеть за Палыча и против своей команды в Черкизове, похоже, больше не позволят.
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Футбол , Статьи , Луиш Зе , Юрий Палыч , Локомотив
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