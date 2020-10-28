«Зенит» готов платить Почеттино около €10 млн в год

Петербургский футбольный клуб «Зенит» готов платить около €10 млн в год аргентинскому специалисту Маурисио Почеттино, если он согласится возглавить команду.

Как сообщает Don Balon , Почеттино не торопится с ответом, так как для него деньги не являются приоритетом. Отмечается, что он хочет попасть в клуб с амбициозным проектом, так как у него есть желание пополнить коллекцию своих наград.

Последним местом работы Почеттино был «Тоттенхэм». Он был уволен из лондонского клуба зимой 2019 года. Вместе с «Тоттенхэмом» аргентинский специалист дошёл до финала Лиги чемпионов в сезоне-2018/19, где проиграл «Ливерпулю» (0:2).

«Зенит» после 12 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. Кроме того, сине-бело-голубые уступили бельгийскому «Брюгге» (1:2) в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.