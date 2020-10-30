Бывший игрок сборной Бразилии по футболу Роналдиньо поддержал Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе.
"Я хочу обнять каждого азербайджанца. Желаю всем вам вернуться в ваши дома и жить счастливо. Я был рад побывать в Азербайджане. Надеюсь, что вернусь снова. Мира вам", — приводит слова футболиста Vesti.az.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон.
В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение. Ранее Генрих Мхитарян призвал прекратить военные действия в Нагорном Карабахе.