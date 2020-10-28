Дело принципа: Москва бросит вызов Загребу

ЦСКА — «Динамо» Зг: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 29 октября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

29 октября ЦСКА дома сыграет с загребским «Динамо» во 2-м матче группового этапа Лиги Европы. Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Матч ТВ». Прямой эфир встречи начнется в 20:55 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает наиболее вероятным ничейный исход встречи. Поставить на него можно с коэффициентом 2.00, это примерно 46% вероятности. Шансы ЦСКА аналитики оценили коэффициентом 2.70 (32%), а на гостей можно сделать ставку за 4.70 (22%).

Эксперты не ждут результативный матч. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 2.15, а на тотал меньше 2.5 — за 1.70.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.90. С коэффициентом 1.80 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

ЦСКА — «Динамо» Зг: какие делать ставки на игру квалификации Лиги Европы 29 октября

ЦСКА подходит ко второму матчу в Лиге Европы с одним очком в активе, но с хорошим настроением. Да, в первой игре в Австрии победить не удалось, «Вольфсберг» свел встречу к ничьей, зато в РПЛ команда Виктора Гончаренко сыграла успешно. «Армейцы» не оставили камня на камне от тульского «Арсенала», победив со счетом 5:1. Первый гол в сезоне, пусть и с пенальти, забил Федор Чалов — и это отличная новость для поклонников красно-синих. Ну и в полном порядке Никола Влашич , для которого матч против соотечественников наверняка будет принципиальным. Травмы никуда не делись, но даже с теми игроками, которые в распоряжении тренерского штаба, выигрывать вполне можно.

Клуб из Загреба свой первый матч в Лиге Европы тоже завершил вничью — хорваты на своем поле сыграли 0:0 с «Фейеноордом». После этого команда одержала победу над «Шибеником» (2:0) в чемпионате Хорватии. «Динамо» — типичный балканский клуб, который растит игроков на продажу. И получается это у них здорово.

Вряд ли стоит ждать от этого матча града голов. Гости наверняка сделают ставку на вязкий футбол с игрой от обороны. И взломать их защиту бывает тяжело, голландский «Фейеноорд» на прошлой неделе не справился с этой задачей. Поставить на ТМ 2.5 гола в БК «Фонбет» можно за 1.70

Если совместить две вышеописанные ставки, то напрашивается вариант с минимальной победой ЦСКА. Превосходство в классе команда Гончаренко реализовать должна, но при этом много голов ждать от нее не стоит. Букмекер «Фонбет» оценил вероятность победы ЦСКА со счетом 1:0 коэффициентом 7.00. Если поставите 1000 рублей и ставка сыграет, на выплату получите 7000 рублей.