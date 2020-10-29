Ляп Сафонова и кошмар «Зенита»: итоги дня в ЛЧ

29 октября завершился второй тур группового этапа Лиги чемпионов. Ошибки Матвея Сафонова не позволили "Краснодару" набрать очки в игре против лондонского "Челси", петербургский "Зенит" уступил дортмундской "Боруссии", а Лионель Месси вышел на второе место по количеству голевых передач за все время выступлений в турнире. "Газета.Ru" рассказывает об очередном игровом дне главного футбольного турнира Европы.

Фото: EPA EPA

Группа E

В гости к «Краснодару» приехал лондонский «Челси». Хорошая игра в стартовом туре против французского «Ренна», которая завершилась со счетом 1:1, позволяла «быкам» надеяться на благоприятный результат в матче против именитого соперника.

В первом тайме шла абсолютно равная игра. «Быки» старались действовать на встречных курсах. Однако в конце первой половины матча Каллум Хадсон-Одои не слишком опасно пробил в створ рамки Матвея Сафонова — в итоге голкипер хозяев грубо ошибся, запустив мяч в ворота. Гости могли выходить вперед еще раньше, но на 14-й минуте пенальти в ворота «Краснодара» не забил Жоржиньо.

0:4 — счет, который не отражает расклад сил на футбольном поле.

По окончании встречи голкипер «быков» не скрывал досады от результата.

«Хотел бы взять вину на себя. Я ошибся в первом пропущенном мяче. Если бы не тот гол, «Челси» было бы сложнее навязать игру. Жду ответного матча. Посмотрим, как они там справятся с нами», — сказал вратарь.

Во втором матче испанская «Севилья» обыграла французский «Ренн» (1:0).

Группа F

Петербургский «Зенит» накануне гостил в Дортмунде у «Боруссии».

Подопечные Сергея Семака , чье положение в стане сине-бело-голубых до матча в Германии стало совсем шатким, за всю игру не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника. Большой проблемой для Семака также стал полностью выпавший из игры лидер команды Артем Дзюба . Впоследствии капитана сборной России в перерыве отправили на скамейку запасных.

«Шмели» давили всю игру, и на 76-й минуте заработали право на неоднозначный пенальти, который реализовал Джейдон Санчо . В самом конце матча Эрлинг Холанд, которого так боялась петербургская оборона, удвоил преимущество хозяев и поставил точку в матче.

«Зенит» уступил со счетом 0:2 — это поражение стало уже третьим подряд для чемпионов России. Помимо «Боруссии» клуб с берегов Невы уступил бельгийскому «Брюгге» и казанскому «Рубину». Безголевая серия Дзюбы тем временем составляет уже восемь матчей или 567 минут.

В другом матче группы римский «Лацио» сыграл вничью с бельгийским «Брюгге» (1:1).

Группа G

В квартете G состоялся центральный матч игрового дня: в гости к туринскому «Ювентусу» приехала каталонская «Барселона». Предполагалось, что в игре должна была случиться долгожданная встреча Криштиану Роналду и Лионеля Месси впервые после того, как Роналду покинул мадридский «Реал» , но португалец так и не смог выйти на матч из-за коронавируса.

«Барса» же играла на волне радостных новостей об уходе президента Жозепа Бартомеу. Уже на 14-й минуте Месси отдал удобный пас на Усмана Дембеле , и француз не промахнулся, сделав счет 1:0. Для аргентинца этот ассист стал 35-м за все время выступлений в главном клубном турнире Европы. По данному показателю он уступает как раз Роналду (38).

В самом конце встречи Месси сумел отличиться сам, реализовав пенальти, и принес каталонцам победу со счетом 2:0.

Наставник сине-гранатовых Рональд Куман высоко оценил игру своей команды.

«Это наша лучшая игра в сезоне. Я очень доволен тем, в какой футбол мы сегодня играли. Доволен результатом и характером, который продемонстрировала моя команда», — заявил наставник сине-гранатовых.

Во втором матче группы встречались киевское «Динамо» и венгерский «Ференцварош».

Остринку игре добавил тот факт, что клуб из Будапешта возглавляет легендарный в прошлом игрок киевлян Сергей Ребров

Встреча завершилась со счетом 2:2, а «Ференцварош» ушел от поражения на 90-й минуте благодаря точному удрару Франка Боли

«Надо было сыграть агрессивнее и более дисциплинированно. Мы заслужили ничью. Все команды в этом турнире демонстрируют высокий уровень. «Динамо» фантастически играло в первом тайме, но после перерыва мы были лучше», — произнес после матча украинский специалист.

Группа H

Манчестер Юнайтед » разгромил на своем поле Лейпциг со счетом 5:0.

В этом матче нападающий «красных дьяволов» Маркус Рашфорд сумел стать лишь пятым футболистом в истории Лиги чемпионов, который оформил хет-трик после выхода на замену. Кроме форварда сборной Англии за манкунианцев также отличились Мэйсон Гринвуд и реализовавший пенальти Антони Марсьяль

В другом поединке «Пари Сен-Жермен» ожидаемо победил «Истанбул Башакшехир» (2:0).

Омрачил радость французов тот факт, что нападающий Неймар получил очередную травму.