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Чемпион России по футболу опять опозорился в Европе 

Sport24 2 часа назад
Тошнотный «Зенит» — лицо футбола России
Фото: Евгений Семенов, Sport24
Два удара в сторону ворот и столько же заблокированных попыток — это все, что сделал «Зенит» в матче с «Боруссией». Ну, не считая поражения 0:2, конечно.
Об игре национального футбольного достояния сказать много печального, но самый сок — это когда Сергей Богданович Семак рассказывает, что Дзюба плохо цеплялся, поэтому пришлось выпустить Андрея Мостового в атаку, чтобы тот искал зоны и ждал момента, но вместо этого парень распылялся и все время пропадал — мол, не опытный еще, «молодой».
Отличный оборот, Сергей Богданович. Но, знаете, младший Мостовой, мальчик молодой, через неделю отпразднует день рождения — ему будет 23. Мостовой старший, который Александр, в этом возрасте забил под 50 за «Спартак» и уже уехал в «Бенфику». Это раз. В футбольных менеджерах игроки этого возраста теряют в цене, потому что меняют статус перспективных на зрелых. Ну и три: центрфорварду «Боруссии» Холланду — 20. Вингеру Санчо — 20. Атакующему полузащитнику Джованни Рейне — 17. Вышедшему на замену Джуду Беллингхэму — 17. Все они, при удачном стечение обстоятельств, могли быть детьми Юрия Жиркова. Или скажем иначе: авторам второго гола «Боруссии» в сумме меньше, чем одному Жиркову, а тройка нападения — Рейна, Санчо, Холланд — на 6 лет моложе пары (!) Дзюба — Ерохин.
И, получается, лучшая команда России, пуп РПЛ и наш лучший, самый откормленный и мускулистый экспортный футбольный товар, попадая в Германию, прячется у своих ворот от детей (раз уж мы мерим такими категориями) «Боруссии» и сидит там все 90 минут, трусливо и тошнотно мешая играть другим в надежде проиграть не так крупно. И логично, что единственным, кто несется вперед — становится Деян Ловрен. Человек, который 2 года подряд вместе с «Ливерпулем» наказывал весь мир, просто сходит с ума и раз в десять минут берет мяч и бегает от штрафной до штрафной. Но его не поддерживают. Боятся. Трусость и тошнотство — вот наше национальное достояние, вот лицо футбола России. Теперь Европа знает.
Ну и да: все же торжествовали, что у России три клуба в Лиге чемпионов? Ну, продолжайте радоваться изо всех сил, потому что окошко в Европе скоро закроется. С такими результатами, с такой игрой, с такой экономической ситуацией в стране, с такими отмазками — России в Лиге чемпионов скоро не будет вообще. И правильно, наверное. Почему? Да погуляйте по своим городам, посмотрите, что творится со стадионами, секциями, полями, посчитайте, сколько получают детские тренеры или узнайте, где учат тех же тренеров — и поймете, почему 20-летний бородач для нас — малыш, а для них — Кай Хаверц, Эрлинг Холланд, Джейдон Санчо или Хадсон Одои. Тогда вопросов о тошнотном футболе точно не останется.
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Комментарии 3
Футбол , Статьи , Сергей Семак , Джейдон Санчо , Деян Ловрен , Андрей Мостовой , Юрий Жирков , Спартак , Зенит
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