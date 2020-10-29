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Безголевая серия Дзюбы достигла 567 минут

Газета.Ru
2 часа назад
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба не забил в прошедшем матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», проведя на поле 45 минут.
Безголевая серия Дзюбы достигла 567 минут
Фото: ТАССТАСС
Таким образом, 32-летний форвард не может поразить ворота соперников на протяжении последних 567 минут. Последний гол на счету Дзюбы был оформлен в ворота «Уфы» 26 сентября.
После этого россиянин сыграл восемь игр (пять за клуб и три за национальную сборную), но так и не смог в них отличиться.
Футбол,Артем Дзюба,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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