Безголевая серия Дзюбы достигла 567 минут

Таким образом, 32-летний форвард не может поразить ворота соперников на протяжении последних 567 минут. Последний гол на счету Дзюбы был оформлен в ворота «Уфы» 26 сентября.

После этого россиянин сыграл восемь игр (пять за клуб и три за национальную сборную), но так и не смог в них отличиться.