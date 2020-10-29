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«Выпустили более быстрого»: Семак о замене Дзюбы в перерыве 

Газета.Ru 44 минуты назад
«Выпустили более быстрого»: Семак о замене Дзюбы
Фото: РИА Новости
"Зенит" вчистую проиграл "Боруссии" в матче Лиги чемпионов, не нанеся за весь матч ни одного удара в створ ворот "шмелей". "Газета.Ru" собрала комментарии главных персон минувшего поединка в Дортмунде.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, комментируя выездное поражение от «Боруссии» (0:2), отметил интенсивность игры дортмундцев и их прессинг, который полностью испортил планы петербуржцев в атаке.

«В обороне также было несколько ошибок в первом тайме… После перерыва играли лучше — необязательная ошибка привела к пенальти. Пытались сравнять, но пропустили в конце. Что касается матчей с «Брюгге» и «Рубином» («Зенит» проиграл эти встречи с одинаковым счетом 1:2 — «Газета.Ru»), мы играли лучше, но не получилось. Каждый сезон не похож на другой. У нас многое изменилось: и лимит, и травматизм. Потеря игроков влияет. Но кто выходит, играет с желанием», — цитирует Sport24 специалиста, над которым после третьего поражения кряду нависла реальная угроза увольнения.

Также Семак рассказал, что замена провалившего первый тайм Артема Дзюбы была объяснена лучшими качествами защиты «Боруссии».

«На плечи Дзюбы легла большая нагрузка. Ему сложно было цепляться за мячи. В перерыве выпустили более быстрого нападающего. У Мостового желания много. Однако он много распылялся и не всегда находился там, где нужно было… Мы хотели контролировать мяч. Но не получалось делать так, как хотелось. У нас и Ерохин, и Дриусси, и Кузяев должны были играть в атаке. У нас был и прессинг, и атаки. Но недостаточно для того, чтобы забить.


Мы ждем Азмуна. Когда Сердар будет готов, тогда и будет играть, что-то спрогнозировать сложно. Малком? Через две-три недели будет в общей группе», — заявил рулевой сине-бело-голубых.

Своим мнением относительно проигрыша в Германии поделился и Дуглас Сантос, признавший, что потеря концентрации стоила петербуржцам ничьей.

«План на матч работал 70-75 минут. Жаль, на последнем отрезке потеряли концентрацию. Думаю, мы правильно использовали наш план, но не все отработали до конца. Безусловно, можно было лучше отыграть в атаке. Результат нам не по душе. Мы знали сильные стороны «Боруссии», старались закрывать зоны и убегать в контратаки. Подходы и неплохие моменты у нас были, но, с учетом силы соперника, немного не хватило.


Тяжело, когда ты хорошо играешь 80 минут, а потом пропускаешь обидный гол. Потом, конечно, досадуешь на себя. Потому что в целом «Зенит» провел хорошую игру. Нам не хватило контроля мяча, надо было делать это лучше», — приводит слова защитника клубная пресс-служба.

Как и одноклубник, Александр Ерохин и Далер Кузяев винят в проигрыше отданную инициативу. Первый, к слову, уверен, что ничья могла бы стать положительным результатом для чемпионов России.

«Очко с «Боруссией» в гостях позволяло бы от чего-то отталкиваться в следующих играх. К сожалению, имеем то, что имеем. Не дотерпели немножко. Приходилось много обороняться и перестраиваться. В таких матчах одна ошибка многое решает — мы ее допустили. Третье поражение подряд? Неприятная серия, однако хорошие команды должны уметь держать удар. Нам нужно выходить из этой ситуации и в следующих матчах реабилитироваться».

Куда лучше настроение на пресс-конференции было у наставника победителей Люсьена Фавра. Он сказал, что, несмотря на девять игроков в обороне «Зенита», его команда перетерпела и в итоге заслуженно взяла первые три очка в нынешней ЛЧ.

«Я очень доволен игрой защитников. Именно так мы и должны играть. Мы не дали создать оппонентам ни одного момента, не форсировали события. У самих было 6-7 моментов. И мы не могли реализовать их все.


Знаете, я смотрел несколько игр «Зенита» — мне понравились 3-4 игрока. Считаю, что у них много хороших исполнителей, сложно выделить кого-то одного. Вообще, «Зенит» меня не разочаровал. У соперника не было шансов, просто потому что мы хорошо сыграли. Я смотрел их матч с «Брюгге»: после перерыва петербуржцы сыграли здорово и должны были побеждать. Но мы сделали правильные выводы и победили», — подытожил главный тренер «Боруссии».

* * *
В квартете F лидирует с четырьмя набранными очками итальянский «Лацио». Столько же очков имеет бельгийский «Брюгге», идущий следом. Третью строчку с тремя баллами занимает «Боруссия», а «Зенит» (0) замыкает таблицу.
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Футбол , Статьи , Александр Ерохин , Сергей Семак , Люсьен Фавр , Далер Кузяев , Дуглас Сантос , Зенит , Газета.Ru
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