«Выпустили более быстрого»: Семак о замене Дзюбы

«В обороне также было несколько ошибок в первом тайме… После перерыва играли лучше — необязательная ошибка привела к пенальти. Пытались сравнять, но пропустили в конце. Что касается матчей с «Брюгге» и «Рубином» («Зенит» проиграл эти встречи с одинаковым счетом 1:2 — «Газета.Ru»), мы играли лучше, но не получилось. Каждый сезон не похож на другой. У нас многое изменилось: и лимит, и травматизм. Потеря игроков влияет. Но кто выходит, играет с желанием», — цитирует Sport24 специалиста, над которым после третьего поражения кряду нависла реальная угроза увольнения.
«На плечи Дзюбы легла большая нагрузка. Ему сложно было цепляться за мячи. В перерыве выпустили более быстрого нападающего. У Мостового желания много. Однако он много распылялся и не всегда находился там, где нужно было… Мы хотели контролировать мяч. Но не получалось делать так, как хотелось. У нас и Ерохин, и Дриусси, и Кузяев должны были играть в атаке. У нас был и прессинг, и атаки. Но недостаточно для того, чтобы забить.
Мы ждем Азмуна. Когда Сердар будет готов, тогда и будет играть, что-то спрогнозировать сложно. Малком? Через две-три недели будет в общей группе», — заявил рулевой сине-бело-голубых.
«План на матч работал 70-75 минут. Жаль, на последнем отрезке потеряли концентрацию. Думаю, мы правильно использовали наш план, но не все отработали до конца. Безусловно, можно было лучше отыграть в атаке. Результат нам не по душе. Мы знали сильные стороны «Боруссии», старались закрывать зоны и убегать в контратаки. Подходы и неплохие моменты у нас были, но, с учетом силы соперника, немного не хватило.
Тяжело, когда ты хорошо играешь 80 минут, а потом пропускаешь обидный гол. Потом, конечно, досадуешь на себя. Потому что в целом «Зенит» провел хорошую игру. Нам не хватило контроля мяча, надо было делать это лучше», — приводит слова защитника клубная пресс-служба.
«Очко с «Боруссией» в гостях позволяло бы от чего-то отталкиваться в следующих играх. К сожалению, имеем то, что имеем. Не дотерпели немножко. Приходилось много обороняться и перестраиваться. В таких матчах одна ошибка многое решает — мы ее допустили. Третье поражение подряд? Неприятная серия, однако хорошие команды должны уметь держать удар. Нам нужно выходить из этой ситуации и в следующих матчах реабилитироваться».
«Я очень доволен игрой защитников. Именно так мы и должны играть. Мы не дали создать оппонентам ни одного момента, не форсировали события. У самих было 6-7 моментов. И мы не могли реализовать их все.
Знаете, я смотрел несколько игр «Зенита» — мне понравились 3-4 игрока. Считаю, что у них много хороших исполнителей, сложно выделить кого-то одного. Вообще, «Зенит» меня не разочаровал. У соперника не было шансов, просто потому что мы хорошо сыграли. Я смотрел их матч с «Брюгге»: после перерыва петербуржцы сыграли здорово и должны были побеждать. Но мы сделали правильные выводы и победили», — подытожил главный тренер «Боруссии».