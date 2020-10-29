«Выпустили более быстрого»: Семак о замене Дзюбы

«На плечи Дзюбы легла большая нагрузка. Ему сложно было цепляться за мячи. В перерыве выпустили более быстрого нападающего. У Мостового желания много. Однако он много распылялся и не всегда находился там, где нужно было… Мы хотели контролировать мяч. Но не получалось делать так, как хотелось. У нас и Ерохин, и Дриусси, и Кузяев должны были играть в атаке. У нас был и прессинг, и атаки. Но недостаточно для того, чтобы забить.

Мы ждем Азмуна. Когда Сердар будет готов, тогда и будет играть, что-то спрогнозировать сложно. Малком? Через две-три недели будет в общей группе», — заявил рулевой сине-бело-голубых.