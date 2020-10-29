Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Виталий Милонов призвал наказать поддержавших акцию Black Lives Matter («Жизни черных важны») игроков «Краснодара». Об этом сообщает «РБ-Спорт».
По его мнению, футболистам не нужно повторять разные глупости, которые приходят к нам с Запада.
«Позор, конечно. Я глубоко возмущен. Как они могли допустить такой расизм и преклонять коленки перед этой акцией? Надо осудить этих двух как расистов, потому что в России никого не делят по цвету кожи», — сказал Милонов.
Ранее сообщалось, что «Спартак» вошел в десятку самых молодых команд из топ-20 лиг Европы.